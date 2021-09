Domenica la marcia non competitiva per “La Casa di Iris”

“Insieme per La Casa di Iris” manifestazione podistica non competitiva”: domenica 19 settembre, tutti in marcia per raccogliere fondi per l’hospice La Casa di Iris di via Bubba a Piacenza.

Insieme per la Casa di Iris, è una camminata aperta a tutti che si sviluppa su due percorsi di 5 e 10 km. Le iscrizioni hanno un costo di euro 2,50 per i tesserati Fiasp e 3,00 euro per i non tesserati. Tutte le quote saranno interamente devolute a La Casa di Iris. La partenza è libera e potrà avvenire tra le ore 7.30 e le ore 9.30 proprio dalla sede dell’Hospice in via Bubba 100 a Piacenza. La Camminata, si svolgerà anche in caso di pioggia. Entrambi i percorsi, si sviluppano a sud della tangenziale, attraverso stradine nel verde della campagna tra la zona di S.Bonico e Mucinasso. La manifestazione è organizzata da ASD Placentia Half Marathon e da GS Italpose di Gossolengo. Rientra tra gli eventi Fiasp del Comitato Marce di Piacenza ed ha il Patrocinio del Comune di Piacenza.

L’evento, tra le iniziative del 10° Anniversario della “Casa di Iris, verrà organizzato nel rispetto delle disposizioni Sanitarie anti Covid 19. Saranno presenti personale della Confraternita Misericordia di Piacenza e della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza oltre a Progetto Vita. Da parte dei promotori “un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori, a Meazza di Gossolengo e Gross Market di Piacenza per la fornitura di prodotti per i ristori”. Essendo un evento totalmente benefico, non verranno effettuati premi individuali e di gruppo;aAl gruppo più numeroso sarà consegnata una targa alla memoria di Gianluca Gallarati. E’ prevista la partecipazione di diversi testimonial di La Casa di Iris.

Per informazioni: info@placentiahalfmarathon.it