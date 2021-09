Donna urtata da un trattore: trasportata a Parma in gravi condizioni

E’ intervenuta l’eliambulanza per soccorrere una donna rimasta coinvolta in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio del 3 settembre a Pianello (Piacenza).

Il fatto si è verificato intorno alle 18 nel piazzale degli Alpini, all’ingresso del paese. Da una prima ricostruzione, ancora da confermare, pare che la donna, di 73 anni e residente a Pianello, stesse attraversando la strada quando è stata urtata dal rimorchio trainato da un trattore che transitava in quel momento. Le sue condizioni sono subito apparse molto serie: sul posto per le prime cure i sanitari intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza e l’automedica del 118; da Parma nel frattempo è decollata anche l’eliambulanza, atterrata nel campo sportivo del paese, che ha trasportato la donna in codice rosso all’ospedale Maggiore della città ducale per il ricovero nel reparto di rianimazione.

Da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto: dei rilievi si occupano i carabinieri di Pianello.