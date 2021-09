Dramma a Castellarquato, anziana cade dalle scale del borgo e muore sul colpo

Dramma a Castellarquato (Piacenza), anziana cade lungo le scale della Rocca e muore sul colpo. Il tragico incidente è avvenuto nel trado pomeriggio del 5 settembre.

La donna, di 87 anni e residente a Merate nella provincia di Lecco, era insieme ai familiari in visita al borgo della Valdarda, quando è scivolata lungo le scale vicino alla piazza storica.

Subito sono scattati i soccorsi del 118, ed è giunto sul posto anche l’elisoccorso da Parma, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I rilievi – per ricostruire la dinamica dell’accaduto sono in carico ai carabinieri di Castellarquato.