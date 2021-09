La scorsa settimana si sono svolti a Pesaro i Campionati assoluti di nuoto Fisdir categorie agonistica Open e C21.

Anche lo Special Dream Team era presente, insieme ai Delfini di Cremona, con il dirigente Maurizio Marangon ed alcuni atleti che hanno preso parte alle gare; forte la concorrenza per tutte le categorie, il risultato più eclatante è arrivato dalla medaglia d’oro conquistata nella staffetta 4×100 misti open (cat. c21 maschile) da Nicholas Marangon, che insieme ad Azzoni, Zaffaroni e Scotti si è portatato a casa il titolo con il tempo di 6.39.54. Buona anche la prova di Marcello Tramonti, quinto nei 50 stile libero open maschile (cat MM14), che migliora il suo tempo chiudendo in 43.28. Quinto tempo anche per Samuele Boselli nei 100 metri stile libero open (cat.JM14) con 1.58.35. Stesso risultato nei 100 stile libero (cat. Open C21 sf21 Femminile) per Sara Botteri, che ottiene al debutto un buon 2.30.38.

Grande impegno da parte di tutti i ragazzi guidati dai tecnici Fulvio e Federico, che durante la settimana svolgono un grosso lavoro su questi atleti.