Due giovani del Piacenza Baseball alla Final Four nazionale Under 18

Due dei tre Under 18 del Piacenza Baseball in prestito ad altre Società avranno la soddisfazione di partecipare, con le rispettive squadre, alla Final Four per l’assegnazione dello Scudetto 2021 di categoria.

Simone Sanna e Simone Carnevale saranno anzi avversari diretti nella corsa al tricolore. Il primo ha lanciato nell’Oltretorrente Parma nel concentramento giocato nella città ducale che ha visto i gialloblu qualificarsi a spese di Crazy Sambonifacese (VR), Milano (battuto in semifinale 12-2) e Ronchi dei Legionari (battuto in finale 9-5). Carnevale è invece salito sul mound dell’Ares Milano nel concentramento giocato a Novara. La formazione milanese ha avuto la meglio su Porta Mortara Novara, Cairese (sconfitta in semifinale 11-4) e Junior Rimini (battuto in finale 7-0). Sfortunato invece Matteo Berretta, che con la Crocetta Parma ha dovuto incassare due battute d’arresto contro Grosseto (15-4) e Nettuno (11-5) nel triangolare disputato nella città maremmana. Alla Final Four, che si giocherà il primo week-end di ottobre, oltre ad Oltretorrente ed Ares saranno presenti S. Martino Buonalbergo (VR) e Nettuno Academy.

Semaforo rosso per gli Under 15 Riccardo Lovattini ed Andrea Pancini che, in prestito al Brescia, non hanno centrato la qualificazione nel concentramento di Rovigo. Dopo aver sconfitto 12-7 i toscani del Chianti, la formazione bresciana ha perso in finale contro Rovigo (12-10) smarrendo così la strada per la Final Four. E’ iniziata infine nel migliore dei modi la Coppa Emilia per l’Under 12 del Piacenza. Al Montesissa il team di Bertonazzi ha avuto ragione con facilità dei pari età del Collecchio col punteggio di 16-5. Risultato mai in discussione con Agosti, Chalas, Milani e Bertonazzi a succedersi in pedana di lancio. Questa la formazione: Chalas, Agosti, Travaini, Riviera, Achilli, Milani, Piana (Quartieri), Mandas, Bertonazzi.