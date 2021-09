Due pulmini elettrici in forza alla Croce Rossa

Sabato 25 settembre sono stati inaugurati 2 pulmini totalmente elettrici in forza al Comitato CRI di Piacenza da oramai due mesi nel servizio di trasporto adulti e bambini disabili.

“È un servizio che Croce Rossa Piacenza ormai porta avanti da 25 anni” spiega Stefano Travini – Responsabile del servizio di trasporto pulmini “Settimanalmente ci occupiamo di circa 200-210 bambini che devono andare a svolgere terapia presso i vari centri, per un totale di 320 trasporti settimanali in quanto alcuni utenti necessitano di più sedute terapeutiche. Il servizio per bambini inizia la mattina alle ore 8 e si conclude alle 13-14 in base alla fine delle terapie mentre al pomeriggio una trentina di adulti vengono trasportati in centri di attività lavorative.”

“Un traguardo importante, il primo per i Comitati CRI della Regione Emilia-Romagna” – commenta il Presidente Guidotti – “Raggiunto sia grazie al bonus economico sia grazie alla scelta della nostra Associazione di adottare politiche sempre più ecologiche a salvaguardia dell’ambiente, siamo così soddisfatti di questo acquisto che, nella scorsa seduta del Consiglio Direttivo, abbiamo deliberato l’acquisto di altri due pulmini”

Presenti all’inaugurazione Irene Priolo, Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile della Regione Emilia-Romagna e Valentina Stragliati Consigliere Regionale. (nota stampa)