Elezioni 2021, Borgo Nuova incontra le associazioni

Elezioni 2021 a Borgonovo, Borgo Nuova incontra le associazioni. Appuntamento lunedì 27 settembre, ore 18, al Centro pensionati (ex macello).

“Associazioni che animate il nostro paese, vogliamo incontrarvi e ascoltare i vostri desideri e i suggerimenti – dicono i candidati della lista civica che sostiene Monica Patelli come candidata sindaco di Borgonovo – Per capire cosa vi è mancato. E cosa vorreste in concreto per i prossimi 5 anni. Sport, cultura, spiritualità, sanità, solidarietà, territorio, tempo libero, ambiente, turismo, sono le dimensioni che ciascuno di noi vive tutti i giorni. Il volontariato è prezioso per dare vita a Borgonovo”.