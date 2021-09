Elezioni 2021, ecco chi sostiene Forza Italia

La nota stampa di Forza Italia Piacenza

Il Direttivo Provinciale di Forza Italia, su indicazione del Commissario Gabriele Girometta, dà indicazione ai propri iscritti di votare alle prossime elezioni comunali del 3-4 ottobre le seguenti liste che rispecchiano la migliore espressione dei valori fondanti del nostro Partito, con programmi che mettono al centro i diritti dei cittadini e la difesa delle attività economiche soprattutto quelle espressione della libera iniziativa imprenditoriale.

Di seguito vi elenchiamo le liste oggetto della nostra attenzione: “PROGETTO COMUNE MAESTRI SINDACO” per Agazzano, “INSIEME PER BORGONOVO PIETRO MAZZOCCHI SINDACO” per Borgonovo Val Tidone, “FORZA CADEO PAOLO EPIFANI SINDACO” per Cadeo, “LISTA CIVICA MARIO FANTINI SINDACO” per Cortemaggiore, “SIAMO FIORENZUOLA GANDOLFI SINDACO” per Fiorenzuola d’Arda, “GAZZOLA E LA SUA GENTE MASERATI SINDACO” per Gazzola, “PIAZZA SINDACO” per Gropparello, “PAOLA GALVANI SINDACO” per Rottofreno.