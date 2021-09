Elezioni a Borgonovo, Pietro Mazzocchi

Pietro Mazzocchi, 60 anni – Lista “Insieme per Borgonovo”

Precedenti esperienze amministrative: 5 anni come consigliere comunale e 5 anni come sindaco.

Ultimo libro letto: Se questo è un uomo di Primo Levi.

Il mestiere di sindaco non è facile e spesso poco considerato, che cosa l’ha spinta a candidarsi?

La mia ricandidatura è venuta principalmente dalle richieste delle tante persone incontrate per il paese che penso abbiano apprezzato il mio operato e il mio approccio ai problemi. In secondo luogo mi piacerebbe vedere portarti a termine alcuni progetti già avviati in questo mandato.

Qual è il progetto a cui tiene di più e che vorrebbe realizzare nei prossimi 5 anni?

Mi piacerebbe sicuramente vedere ultimato il progetto dell’istituto comprensivo con la realizzazione della nuova mensa e l’ampliamento delle aule nel 2022. Inoltre, nei 5 anni vorrei vedere realizzato il progetto, già finanziato e approvato, del nuovo asilo nido.

L’esperienza del covid cosa deve far cambiare nelle amministrazioni locali?

Sicuramente è necessario concentrarsi maggiormente sulle modalità funzionali di Lavoro Agile nelle pubbliche amministrazioni, lavorando per obiettivi, e prestare ulteriore attenzioni alle categorie cosiddette “fragili” che necessitano anche il sostengo delle istituzioni locali.

Favorevole al vaccino obbligatorio o al green pass obbligatorio?

Mi affido a quanto indicato dalla comunità scientifica e dalle normative stabilite dal nostro governo.