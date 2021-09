Elezioni a Cadeo, Marica Toma

Maria Lodovica (detta Marica) Toma, 55 anni – Lista “Cambia Cadeo”

Precedenti esperienze amministrative: Vicesindaco comune di Cadeo con delega al Sociale, Scuola, Istruzione, Cultura, Giovani, Sport, Pari Opportunità, Associazioni, Affari generali per 10 anni e qualche mese

Ultimo libro letto: leggo parecchio in questo momento sto leggendo “Una terra promessa” di B. Obama e “Donne che comprano fiori” V. Montfort

Il mestiere di sindaco non è facile e spesso poco considerato, che cosa l’ha spinta a candidarsi? Mi sono candidata perchè penso di avere delle idee buone per migliorare il mio comune e una squadra di persone competenti in grado di realizzarle.

Qual è il progetto a cui tiene di più e che vorrebbe realizzare nei prossimi 5 anni?: Ce ne sono tanti di molto importanti, se devo sceglierne solo uno: il completamento del polo scolastico con palestra biblioteca ed auditorium.

L’esperienza del covid cosa deve far cambiare nelle amministrazioni locali? La terribile esperienza che abbiamo vissuto deve far cambiare nelle amministrazioni locali l’uso delle tecnologie nel rapporto con i cittadini, la comunicazione deve divenire sempre più efficace e trasparente, deve aumentare la rete di solidarietà e di attenzione alla persona.

Favorevole al vaccino obbligatorio o al green pass obbligatorio? Favorevole ad entrambi e a tutto ciò che scientificamente può aiutarci a debellare questa pandemia