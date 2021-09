Elezioni Agazzano, Dea De Angelis

Dea De Angelis in Zorzetti, 49 anni – Lista “Green Agazzano Lista civica”

PRECEDENTI ESPERIENZE AMMINISTRATIVE: Assessore uscente per il Comune di Agazzano. Deleghe P.istruzione, ambiente, cultura, politiche giovanili

ULTIMO LIBRO LETTO: “Raccolta di STEMMI storie e bandiere. Europa Italia Regione Provincia e Comuni di Piacenza” di Alessandro Ballerini Ed LIR

IL MESTIERE DI SINDACO NON È FACILE E SPESSO POCO CONSIDERATO, CHE COSA L’HA SPINTA A CANDIDARSI? La spinta a candidarmi è relativa ad un’ auspicata continuità amministrativa per alcuni progetti in essere e per potermi occupare a 360 gradi delle esigenze dei cittadini.

QUAL È IL PROGETTO A CUI TIENE DI PIÙ E CHE VORREBBE REALIZZARE NEI PROSSIMI 5 ANNI? Nei prossimi 5 anni il progetto prioritario sarà l’avvio dei lavori di ristrutturazione del Municipio la cui conclusione consentirà di restituire alle Associazioni, gli spazi ora interdetti, per il loro lavoro oltre ad avere in sicurezza l’edificio più importante del Comune.

L’ESPERIENZA DEL COVID COSA DEVE FAR CAMBIARE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI? L’esperienza del Covid ha sensibilizzato l’Amministrazione affinché sia potenziata la medicina nei territori e sia realizzata una rete di comunicazione con gli anziani bisognosi oltre ad una maggiore solidarietà tra i cittadini.

FAVOREVOLE AL VACCINO OBBLIGATORIO O AL GREEN PASS OBBLIGATORIO? Il vaccino anticovid obbligatorio? Quando e se per legge sarà possibile, perché no? Forse escluderei l’età pediatrica. Ad oggi quindi l’unico mezzo di maggiore efficacia contro la diffusione del virus è certo il Green pass obbligatorio nelle situazioni di socialità.