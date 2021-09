Elezioni Agazzano, Maurizio Cigalini

Maurizio Cigalini 62 anni – Lista “L’Altra Agazzano”

PRECEDENTI ESPERIENZE AMMINISTRATIVE: Consigliere di minoranza dal 1997 al 2007, consigliere di maggioranza con l’amministrazione Cignatta dal 2011 al 2016 e ultimi 5 anni in opposizione-

ULTIMO LIBRO LETTO: 11/9 attacco all America, il giorno che ha cambiato la storia

IL MESTIERE DI SINDACO NON È FACILE E SPESSO POCO CONSIDERATO, CHE COSA L’HA SPINTA A CANDIDARSI? La volontà di riunire il paese dopo un momento così difficile

QUAL È IL PROGETTO A CUI TIENE DI PIÙ E CHE VORREBBE REALIZZARE NEI PROSSIMI 5 ANNI? La ristrutturazione del municipio con il conseguente ritorno di tutte le associazioni

L’ESPERIENZA DEL COVID COSA DEVE FAR CAMBIARE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI? Una maggiore attenzione alla sanità di prossimità.

FAVOREVOLE AL VACCINO OBBLIGATORIO O AL GREEN PASS OBBLIGATORIO? Ci adeguiamo alle disposizioni governative.