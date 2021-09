Elezioni, Borgo Nuova incontra gli imprenditori il 30 settembre

La lista civica Borgo Nuova, che sostiene la candidatura di Monica Patelli a sindaco di Borgonovo, incontra il tessuto imprenditoriale del paese giovedì 30 ottobre, alle 17, presso il centro pensionati.

“Commercianti, imprenditori, artigiani e agricoltori, che avete attività in paese, nelle frazioni e nel territorio di Borgonovo, vogliamo incontrarvi per ascoltare i vostri desideri e per raccontarvi i nostri – dice Monica Patelli -. Per capire cosa vi è mancato. E cosa vorreste in concreto per i prossimi 5 anni, per proporvi la nostra visione, e i nostri progetti. Iniziative in centro, un comitato commercianti, supporto per agevolazioni in periodo Covid, incrocio domanda e offerta con raccolta curriculum, riqualificazione della Ca’ Verde e di altre zone produttive, ma anche percorsi ciclo-pedonali e bike to work. Sono questioni importanti da risolvere, attivare, consolidare. Il tessuto economico è la base per lo sviluppo del nostro paese”.