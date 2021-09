Elezioni Consorzio di Bonifica, il 23 settembre la presentazione della lista Giustizia e Trasparenza

La nota stampa

Elezioni Consorzio di Bonifica, giovedì 23 settembre alle 21 si terrà la presentazione della lista Giustizia e Trasparenza, nella sede del centro Il Samaritano, in via Giordani 12 a Piacenza.

La serata, in presenza, è organizzata per presentare la lista Giustizia e Trasparenza, sostenuta da Legambiente e Associazione Amici del Nure e spiegare i motivi per cui è assolutamente necessario portare un cambiamento nella gestione del Consorzio di Bonifica.

Parole d’ordine sono giustizia e trasparenza: giustizia nel pagamento dei contributi perché le risorse che il Consorzio usa, i contributi pagati da tutti i Piacentini che possiedono un immobile o un terreno, dovrebbero essere versati solo se si hanno reali benefici diretti dalla bonifica ed un incremento del valore dell’immobile. Ed ora non è così.

Trasparenza perché il Consorzio deve diventare la casa di vetro di tutti i Piacentini e la sua gestione improntata alla massima chiarezza delle voci di bilancio, al ridimensionamento delle spese, l’eliminazione degli sprechi ed alla massima attenzione per l’ambiente. Ed ora non è così.

Per questo è importante andare a votare il 26 e 27 settembre, per poter cambiare!