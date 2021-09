Elezioni Cortemaggiore, Mario Fantini

Mario Fantini, 35 anni – Lista Civica Mario Fantini sindaco

PRECEDENTI ESPERIENZE AMMINISTRATIVE: Assessore uscente con deleghe allo sport, eventi e manifestazioni, rapporti con le associazioni

ULTIMO LIBRO LETTO: Prometto di sposarti ogni giorno (Pedro Chagas Freitas)

IL MESTIERE DI SINDACO NON È FACILE E SPESSO POCO CONSIDERATO, CHE COSA L’HA SPINTA A CANDIDARSI? La scelta di candidarmi alla carica di Sindaco del mio paese è allo stesso tempo un onore e un onere. Scelta impegnativa ma di cuore, condivisa con gran parte delle persone che hanno amministrato insieme a me in questi 5 anni e con la mia famiglia.

QUAL È IL PROGETTO A CUI TIENE DI PIÙ E CHE VORREBBE REALIZZARE NEI PROSSIMI 5 ANNI? Voglio portare avanti quanto di buono abbiamo fatto nell’ultimo mandato, concludere i nostri progetti, metterne in cantiere di nuovi e migliorare la nostra quotidianità.

L’ESPERIENZA DEL COVID COSA DEVE FAR CAMBIARE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI? La pandemia covid-19 è stata una grande esperienza umana, tra mille difficoltà. Siamo stati vicini alle fasce più deboli, distribuendo aiuti e contributi a chi ha subìto maggiormente questa situazione devastante, abbiamo cercato di gestire al meglio le situazioni più complicate, scuola in primis, e imparato a riorganizzare e riadattare i servizi indispensabili. Più che far cambiare qualcosa alle amministrazioni locali, direi che questa esperienza ci ha avvicinato ancor di più alle persone.

FAVOREVOLE AL VACCINO OBBLIGATORIO O AL GREEN PASS OBBLIGATORIO? Ho avuto il Covid a gennaio di quest’anno ed ho fatto il vaccino pochi mesi più tardi non avendo più anticorpi. Penso che vaccinarsi sia un atto d’amore nei confronti delle persone, soprattutto le più fragili, e una scelta responsabile. Non giudico chi ha scelto di non farlo, ma penso che dopo quello che abbiamo passato, non dovremmo avere alcun dubbio.