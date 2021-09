Elezioni Gazzola, Ferdinando Calegari

Ferdinando Calegari, 56 anni – Lista “Insieme per Gazzola”

PRECEDENTI ESPERIENZE AMMINISTRATIVE: Giugno 2016 – Luglio 2021 Assessore (Comune di Gazzola)

ULTIMO LIBRO LETTO: Sono appassionato alla lettura di libri di storia.

IL MESTIERE DI SINDACO NON È FACILE E SPESSO POCO CONSIDERATO, CHE COSA L’HA SPINTA A CANDIDARSI? Voglio favorire lo sviluppo e il benessere della nostra comunità con correttezza e imparzialità nelle scelte attraverso il valore della trasparenza e della condivisione.

QUAL È IL PROGETTO A CUI TIENE DI PIÙ E CHE VORREBBE REALIZZARE NEI PROSSIMI 5 ANNI? Il progetto più importante è dare spazi e occasioni per aggregare la nostra gente favorendo uno scambio intergenerazionale (Piscina, Palazzetto dello sport, Centro diurno per anziani, Punti di ritrovo per pensionati e per giovani, Servizi).

L’ESPERIENZA DEL COVID COSA DEVE FAR CAMBIARE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI?

Devono cambiare i servizi interni comunali diventando sempre più digitali (con risparmio di tempo e denaro ai cittadini) per garantire la continuità del Comune e le politiche di coesione sociale perché un Comune senza una comunità coesa non può svilupparsi, e nelle calamità rischia di abbandonare gli ultimi (con noi nessuno deve rimanere indietro).

FAVOREVOLE AL VACCINO OBBLIGATORIO O AL GREEN PASS OBBLIGATORIO?

Sono un Docente e mi sono vaccinato senza indugio, le politiche sanitarie e le leggi che regolano la nostra vita in comunità sono in capo alle Regioni, al Parlamento nonché ai commissari straordinari del Governo, i quali devono prendere le responsabilità per cui sono stati eletti e nominati.