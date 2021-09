Elezioni Gazzola, Simone Maserati

Simone Maserati, 49 anni – Lista “Per Gazzola e la sua gente”

PRECEDENTI ESPERIENZE AMMINISTRATIVE: Assessore del comune di Gazzola dal 1999 – sindaco reggente dal 2015 e sindaco dal 2016

ULTIMO LIBRO LETTO: I campi per i prigionieri di guerra nel territorio piacentino durante la seconda guerra mondiale- scritto da un mio residente Vannucci David.

IL MESTIERE DI SINDACO NON È FACILE E SPESSO POCO CONSIDERATO, CHE COSA L’HA SPINTA A CANDIDARSI? Vivo a Gazzola da quando sono nato e mettermi al servizio del mio paese è sempre stata una mia priorità anche come amministratore: in questi ultimi 5 anni mi hanno definito come il “sindaco del fare” disponbile e presente, questo mi ha dato l’entusiasmo per continuare unitamente alla mia nuova squadra giovane, volenterosa e competente.

QUAL È IL PROGETTO A CUI TIENE DI PIÙ E CHE VORREBBE REALIZZARE NEI PROSSIMI 5 ANNI?

Abbiamo fatto tanto nel corso del mio mandato ma purtroppo la pandemia ha interrotto progetti importanti che vorrei poter concludere, oltre a nuovi obiettivi soprattutto rivolti alla riqualificazione del capoluogo ed allo sviluppo territoriale e realizzazione di nuove strutture a beneficio delle attività sociali, culturali e sportive.

L’ESPERIENZA DEL COVID COSA DEVE FAR CAMBIARE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI?

Ho capito quanto sia importante garantire la propria presenza per i cittadini, soprattutto nei piccoli comuni dove bisogna essere disponibili e pronti a rispondere anche alle principali necessità.

FAVOREVOLE AL VACCINO OBBLIGATORIO O AL GREEN PASS OBBLIGATORIO?

Favorevole purchè non venga strumentalizzato e non sia pretesto per favorire lo scontro e la mancanza di rispetto occorre comunque sempre cercare il dialogo ed il confronto con chi di altro parere.