Elezioni Gropparello, Forza Italia a fianco di Piazza “Per un netto cambio di passo nel Comune”

La nota stampa di Forza Italia Piacenza

Armando Piazza è il candidato Sindaco che Forza Italia di Piacenza appoggia per le elezioni comunali di Gropparello previste per il 3 e il 4 ottobre.

Il Direttivo Provinciale e il Commissario Gabriele Girometta, esprimono profonda gratitudine a Piazza per aver fatto la scelta di mettersi a disposizione dei cittadini di Gropparello accettando la sfida di ricandidarsi a Sindaco dopo averlo già fatto per 2 mandati dal 2001 al 2011.

Piazza guida una lista civica di persone capaci e preparate per amministrare bene Gropparello con un netto cambio di passo rispetto a quella uscente.

Da anni il paese della Valvezzeno soffre di problemi e di lacune nell’erogazione dei servizi da parte del Comune stesso.

Piazza in virtù della sua personale esperienza e arricchita dalla presenza di tanti giovani che con entusiasmo hanno accettato di candidarsi con lui, hanno steso un programma elettorale che veramente può cambiare in meglio la vita sociale del Paese, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista della sicurezza e della tranquillità del cittadino, che purtroppo in questi anni è stata completamente dimenticata dalla attuale amministrazione.

Forza Italia si impegna ad ogni livello, grazie anche al fatto di essere una forza di governo presente con Ministri che lavorano fianco a fianco con il Premier Mario Draghi, a rappresentare tutte le istanze e le esigenze di Gropparello affinché i fondi che arrivano dall’Europa per il cosiddetto PNRR, possano essere disponibili per le opere di cui oggi il territorio necessita.