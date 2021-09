Elezioni Rottofreno, Francesco Nardino

Francesco Nardino, 52 anni – Lista “Insieme si può fare”

Precedenti esperienze amministrative: no

Ultimo libro letto: La Sacra Bibbia

Il mestiere di sindaco non è facile e spesso poco considerato, che cosa l’ha spinta a candidarsi? Siccome ho avuto tanto dalla vita, avendo un debito di riconoscenza nei confronti di Dio, desidero mettermi a disposizione degli altri. Difatti, sia io che tutta la squadra ci decurteremo lo stipendio e parte di tale compenso andrà nell’assessorato alla solidarietà e disabilità.

Qual è il progetto a cui tiene di più e che vorrebbe realizzare nei prossimi 5 anni?

Riqualificare il paese: partendo da una pulizia dei nostri cimiteri e dal capoluogo Rottofreno, spesso dimenticato dalle amministrazioni precedenti. Vogliamo poi ridare vita alla Piazza della Pace di San Nicolò, riqualificare la via Lampugnana e anche l’asilo della frazione di Santimento, rendendolo una struttura per anziani a basso reddito. Altro tema, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il gemellaggio con il progetto “I bambini delle fate”, per aiutare famiglie che affrontano le difficoltà legate alla disabilità e all’autismo.

L’esperienza del covid cosa deve far cambiare nelle amministrazioni locali? L’amministrazione pubblica, proprio poiché volta ad aiutare i cittadini, deve essere capace di adattarsi ai cambiamenti, rispondendo attivamente alle nuove esigenze in termini di formazione, processi di digitalizzazione, pagamenti elettronici, questo per abbattere quelle disuguaglianze e disparità che la pandemia ha accentuato. Il servizio sanitario deve poi essere sempre più vicino ai propri cittadini: occorre investire per rafforzare la sanità territoriale fatta di ambulatori, assistenza domiciliare e residenze socio sanitarie.

Favorevole al vaccino obbligatorio o al green pass obbligatorio? Non ritengo di rispondere a questo quesito, perché non legato con la campagna elettorale.