Elezioni Rottofreno, Paola Galvani

Paola Galvani, 45 anni – Lista “Paola Galvani sindaco”

PRECEDENTI ESPERIENZE AMMINISTRATIVE: assessore dal 2011 al comune di Rottofreno – dal 2014 consigliere provinciale con delega, attualmente vicepresidente della Provincia di Piacenza.

ULTIMO LIBRO LETTO: La solitudine dei numeri primi, di Paolo Giordano – libro triste ma bello, letto con la smania di arrivare in fondo. l’inquietudine di coloro che faticano a fare pace con il passato.

IL MESTIERE DI SINDACO NON È FACILE E SPESSO POCO CONSIDERATO, CHE COSA L’HA SPINTA A CANDIDARSI? Credo che sia molto importante quando si crede in qualcosa metterci la faccia, io ho deciso di metterci anche il cuore e l’esperienza. E’ stato duro amministrare in questi 10 anni ma al tempo stesso credo di aver acquisito sul campo le conoscenze per fare bene. Bisogna imparare a gestire la macchina amministrativa, sapere come cercare ed ottenere finanziamenti e come impiegare le risorse disponibili per poter generare maggior benessere sul territorio.

QUAL È IL PROGETTO A CUI TIENE DI PIÙ E CHE VORREBBE REALIZZARE NEI PROSSIMI 5 ANNI? Mi piace pensare e progettare in grande, vorrei completare l’area sportiva dove presto sorgerranno la piscina e il palazzetto, con altre strutture per la collettività.

L’ESPERIENZA DEL COVID COSA DEVE FAR CAMBIARE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI? Deve aumentare la digitalizzazione degli enti e la capacità di attuare lo smart working-

FAVOREVOLE AL VACCINO OBBLIGATORIO O AL GREEN PASS OBBLIGATORIO? Personalmente ho fatto il vaccino il primo giorno utile, lo ritengo indispensabile per uscire dalla pandemia. comunque metterei il green pass obbligatorio.