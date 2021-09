Elezioni Rottofreno, Paolo Bersani

Paolo Bersani, 27 anni – Lista “RipensiAmo Rottofreno”

PRECEDENTI ESPERIENZE AMMINISTRATIVE: No esperienza amministrative ma tanto entusiasmo.

ULTIMO LIBRO LETTO: Norwegian Wood.

IL MESTIERE DI SINDACO NON È FACILE E SPESSO POCO CONSIDERATO, CHE COSA L’HA SPINTA A CANDIDARSI? Mi candido per portare l’ambientalismo, maggiore inclusione e rinnovamento per il nostro comune. Occorre ringiovanire la classe politica.

QUAL È IL PROGETTO A CUI TIENE DI PIÙ E CHE VORREBBE REALIZZARE NEI PROSSIMI 5 ANNI? Piscina comunale coperta, parchi giochi inclusivi anche per disabili, creazione di un centro di aggregazione per i nostri anziani, sostenere la disabilità, piantare più alberi, aumentare la casa della salute con più servizi e minor tempo di attesa.

L’ESPERIENZA DEL COVID COSA DEVE FAR CAMBIARE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI? sicuramente il fatto di rendere le amministrazioni più smart e con burocrazia più snella, sostenere i nostri anziani e tutelarli maggiormente, aumentare la connessione internet per rendere anche le nostre frazioni più connesse, avere servizi sanitari di base più vicini ai cittadini per una presa in carico sempre più puntuale.

FAVOREVOLE AL VACCINO OBBLIGATORIO O AL GREEN PASS OBBLIGATORIO? Favorevole al green pass obbligatorio.