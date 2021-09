Esce di strada alla rotonda dell’Anselma, ferito un 60enne

Incidente stradale in Strada dell’Anselma a Piacenza nel pomeriggio del 30 settembre: per ragioni ancora da chiarire, un’Alfa Romeo Giulia condotta da un uomo ha tirato dritto alla rotonda, sfondando il guard rail e finendo nel campo a lato della carreggiata.

Sul posto un’ambulanza della Croce Bianca, l’auto medica del 118, i vigili del fuoco e la Polizia locale. Ferito il 60enne che si trovava alla guida dell’auto, è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale, le sue condizioni sono serie ma non versa in pericolo di vita.