“Facce di quartiere”, l’iniziativa del fotografo Ferri: ritratto gratis per chi vive intorno a via Roma

Una foto gratis stampata per tutti coloro che si presentano, un atto di apertura, di dialogo, e forse anche di amore nei confronti del quartiere Roma. Per quattro giorni a settembre il fotografo Sergio Ferri scatterà una foto ritratto ai residenti del quartiere che si presenteranno in una postazione appositamente allestita ai giardini Merluzzo: si comincia mercoledì 8 settembre dalle 16 alle 19. Le modalità dell’iniziativa e tutte le date sono illustrate in un volantino multilingue diffuso in questi giorni: SCARICA IL VOLANTINO

Perchè comporre una raccolta di facce? A spiegarlo è lo stesso fotografo che lavora con il suo studio Effetre Fotostudio all’interno del quartiere Roma. Ecco le sue parole: Il quartiere Roma è paradigmatico: nel bene e nel male rappresenta i futuro della nostra città. Da un lato perché è – insieme alle sue tante contraddizioni – un prezioso laboratorio di cittadinanza in cui convivono le tante diversità che arricchiscono il nostro tessuto sociale (di cui spesso vediamo solo la punta dell’iceberg, solo quella negativa). Dall’altro perché questa stessa convivenza – difficile, complessa, faticosa – ha bisogno di essere in qualche modo accompagnata, gestita. Del resto, non dimentichiamolo, Piacenza è da qualche anno a questa parte un polo di attrazione nazionale di lavoratori della logistica. Questo ha accentuato la presenza di persone straniere sul territorio provinciale e cittadino. Spesso si tratta di uomini soli che cercano una prima stabilità lavorativa. Come in ogni città sono i quartieri a ridosso delle stazioni ferroviarie a ospitare queste moltitudini.

A me capita di transitare quasi quotidianamente nelle strade del quartiere – via Roma , via Alberoni, via Colombo – e a orari diversi. E’ sorprendente vedere giorno dopo giorno il quartiere cambiare sotto i miei occhi. Tra attività che chiudono e altre che aprono, piccoli commerci, le mamme che accompagnano i bambini a scuola. Quello che mi sorprende è soprattutto la diversità, la diversità nell’abbigliamento, negli atteggiamenti, nei piccoli gesti di socialità: gli uomini riuniti in capannelli davanti ai money transfer, le famiglie eleganti coi bambini la domenica, le donne africane coi vestiti tradizionali, le badanti dell’est in piazza Duomo…

Negli ultimi anni ho seguito abbastanza da vicino la comunità musulmana piacentina ritraendone i momenti di preghiera e di festa. Mi ha sempre colpito il rapporto di estrema confidenza che molte persone hanno nei confronti della fotografia: ho sempre passato molto del mio tempo con loro a rispondere alla richiesta di scattare una foto. Questo non avviene con gli “italiani”, molto più sospettosi e gelosi della loro privacy (ma che poi si ammazzano di selfie). Mi ha sempre incuriosito questa cosa e mi sono domandato quale rapporto diverso abbiano le persone di origine straniera con l’immagine fotografica. Ho pensato che per persone che intraprendono la faticosa avventura della migrazione una bella foto, con la propria famiglia, ben vestiti possa forse rappresentare una testimonianza concreta e tangibile di “successo” rivolta a coloro – amici, parenti, vicini di casa – rimasti in patria: eccoci qui, ce l’abbiamo fatta, siamo noi.

Sono partito da queste considerazioni confuse per ideare questa iniziativa. Da un lato una curiosità: cos’è oggi il quartiere Roma, cosa si appresta ad essere, cosa può rappresentare per la nostra città. Dall’altro la voglia di corrispondere al desiderio di essere ritratti in una bella foto da parte di singoli e famiglie straniere. Cosa mi aspetto di ottenere: un insieme di foto variegate come è variegato il quartiere. Un insieme di visi che una volta messi in fila potrebbero dirci molto sul quel che sono “loro” e quel che siamo “noi”. E su quel che potremmo essere insieme Ovviamente occorrerà interrogarli questi visi, abbandonando il più possibile preconcetti, lenti deformanti, ricordando quel che siamo e quel che eravamo, cercando di vedere, nel bene e nel male, che ogni passo che facciamo nella storia comporta inevitabilmente una dolorosa perdita di identità e memoria, ma anche una preziosissima occasione di ricostruire identità nuove, robuste e vive.

Un ringraziamento per il supporto all’iniziativa a Bernardo Carli, alle associazioni di quartiere, la Luppoleria, Marco Botti e Serena Groppelli.