Fedex Tnt, venerdì l’ipotesi di accordo all’esame dell’assemblea dei lavoratori

Saranno i lavoratori di Alba srl dello stabilimento di Piacenza chiuso da Fedex Tnt a decidere se l’ipotesi di accordo siglato a Roma dai sindacati confederali del settore trasporti e logistica, con ricollocazioni, incentivi, e percorsi di formazione, si potrà applicare. L’assemblea si terrà venerdì primo ottobre alle 10 e 30 al capannone “Rita Atria” di Calendasco.

Lo stato dell’arte e le caratteristiche dell’intesa sono state illustrate dai rappresentanti sindacali di Piacenza di Filt Cgil, Massimo Tarenchi, Fit Cisl, Salvatore Buono, e Uiltrasporti, Costantin Craciunescu, nel corso di una conferenza stampa alla Camera del Lavoro. “L’ipotesi di accordo siglato a Roma non è stato firmato sulla testa dei lavoratori – ha spiegato Tarenchi – per questo dovrà essere condiviso e sottoposto all’assemblea. Non può soddisfarci un accordo che arriva dopo la decisione di chiudere uno stabilimento, ma è la soluzione possibile in risposta alla situazione che si è creata con 265 persone che hanno perso il posto. L’assemblea si terrà venerdì primo ottobre alle 10,30 al capannone Rita Atria di Calendasco speriamo che vengano tutti i lavoratori per un confronto civile e democratico, per cercare una soluzione insieme a loro”.

Nell’ipotesi si offre ai lavoratori un sostegno economico, incentivo economico che arriva fino a 48mila 500 euro per lavoratore e outplacement – ovvero ricollocazione lavorativa nel territorio provinciale di Piacenza tramite formazione – e ancora prospettive occupazionali per 51 persone in Fedex Tnt nei siti di Bologna, Firenze, Ancona e, nel caso di apertura di uno stabilimento Fedex Tnt nella nostra provincia, è stata inserita una clausola sulla assunzione prioritaria per i lavoratori licenziati ed accesso alla Naspi. “L’incentivo all’esodo è per i lavoratori che hanno più di 10 anni di anzianità che sono il 98 %, – è stato precisato – a questo si aggiunge la possibilità di prendere per due anni l’indennità della Naspi. Inoltre questi lavoratori nel caso Fedex apra una sede a Piacenza hanno la priorità di assunzione, perchè continueremo a lavorare per far tornare Fedex Tnt nel nostro territorio”.

Salvatore Buono della Fit Cisl ha puntualizzato: “Abbiamo chiesto con forza e per vari mesi alla proprietà di cambiare le scelte e la politica industriale, ma non c’è stato modo di far mutare la decisione dell’azienda di chiudere il sito piacentino. Questo accordo è un rimedio, il migliore possibile, non la soluzione. La possbilità di ricollocazione per tutti non è mai stata presa in considerazione. Complessivamente sono stati messi a disposizione 16 milioni di euro di risorse”. “E’ giusto che le ricadute sociali siano addebitate all’azienda, poi saranno i lavoratori a decidere. Abbiamo trattato per giorni e siamo arrivati all’accordo anche perchè il 31 ottobre scade il blocco dei licenziamenti. Senza questo provvedimento in vigore la società avrebbe già pututo procedere ai licenziamenti. Dopo il 31 ottobre non sappiamo cosa succederà, per questo raggiungere un’intesa è diventato fondamentale”.

“E’ molto importante salvaguardare l’occupazione – ha aggiunto Costantin Craciunescu – per questo abbiamo deciso di trattare e arrivare a un’intesa, poi saranno i lavoratori a decidere in maniera volontaria se aderire”.