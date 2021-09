Fiamme nel sottopasso di piazzale Marconi, intervengono i vigili del fuoco

In fiamme alcuni sacchi a pelo nel sottopasso di piazzale Marconi a Piacenza, ricovero per i senza tetto durante le ore notturne.

L’intervento dei vigili del fuoco è scattato nel tardo pomeriggio del 20 settembre: sono stati alcuni passanti a chiamare il 115 dopo aver visto il fumo uscire dalle scale mobili (che non sono in funzione). Sul posto i vigili del fuoco hanno in pochi minuti domato l’incendio, verificando che nessuno fosse presente nel tunnel del sottopassaggio. Fortunatamente non era presente alcuna persona e non si è reso necessario l’intervento dei sanitari, giunti in piazzale Marconi con un’ambulanza della Croce Rossa.