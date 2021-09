Filippo Rossi (Buona Destra) il 30 a Cortemaggiore per sostenere Fantini

Il leader della Buona Destra, Filippo Rossi, sarà a Cortemaggiore giovedì 30 settembre, per sostenere Mario Fantini a sindaco e Alessandra Fili a consigliere comunale.

L’appuntamento è alle ore 17 presso il point elettorale della Lista Fantini, in Via Cavour 6.

Direttamente da Milano, dove mercoledì 29 Buona Destra e Energie per l’Italia vivranno il primo incontro pubblico per la costruzione della nuova casa della destra moderata italiana, Rossi terrà a battesimo proprio a Cortemaggiore l’importante esperimento di scomposizione del centrodestra. Con le due destre separate e contrapposte.

La destra moderata, rappresentata da Mario Fantini e da quasi tutta la giunta uscente, garante

di un proseguimento di buona amministrazione. E la destra sovranista isolata.

L’ottimo lavoro svolto in questi dieci anni da Gabriele Girometta e, insieme a lui, dallo stesso Fantini, da Alice Marcotti e da Maria Rosa Zilli, costituisce infatti la migliore assicurazione di affidabilità e competenza per il bene di Cortemaggiore nel prossimo futuro.

La Buona Destra è rappresentata nella Lista Fantini da Alessandra Fili: 54 anni, liceo Respighi, madre di due figli studenti universitari, si occupa di brokeraggio assicurativo; da 25 anni vive a Cortemaggiore; si prefigge di rendere fruibili, anche in parte, e con destinazione d’uso rinnovata, due ex poli magiostrini, l’ospedale e le sedi di Saipem/Eni.

Filippo Rossi inviterà a votare Mario Fantini sindaco e Alessandra Fili consigliere comunale.