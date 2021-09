Fiorenzuola, al “Pavesi” arriva l’Albinoleffe. Tabbiani “Gara difficile”

Quattro punti in due partite: un avvio di campionato decisamente positivo per il Fiorenzuola, al ritorno fra i professionisti dopo 19 anni, che dopo il blitz sul campo della FeralpiSalò nella prima giornata ha agguantato il pari nel recupero sabato scorso contro il Renate.

I valdardesi sono chiamati alla conferma domenica sera (ore 20.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) contro l’Albinoleffe, che arriva al “Pavesi” con gli stessi punti dei ragazzi di Tabbiani. “Questa settimana abbiamo lavorato bene, con attenzione e intensità, penso che questo sia di buon auspicio per la partita – le parole alla vigilia del tecnico rossonero, che dovrà rinunciare agli infortunati Stronati e Fiorini -. L’Albinoleffe lo scorso anno ha raggiunto le semifinali playoff, sono una squadra forte e organizzata, sarà una gara difficile: da parte nostra dobbiamo mantenere l’atteggiamento mostrato in queste prime partite”.

Intanto ha raggiunto quota 150 tessere la campagna abbonamenti: “I ragazzi – sottolinea Tabbiani – si stanno meritando la considerazione di Fiorenzuola, hanno fatto tante cose importanti lo scorso anno e si stanno ripetendo all’inizio di questa stagione, dimostrando di non mollare mai: è bello per loro vedere tanta gente allo stadio”.