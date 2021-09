Fiorenzuola sul campo della Pro Sesto, Tabbiani “Gara importante, è uno scontro diretto”

Gara importante, e scontro diretto, per il Fiorenzuola che sabato pomeriggio affronta la trasferta a domicilio della Pro Sesto (fischio d’inizio ore 17.30). Dopo una vittoria e un pareggio, nell’ultimo turno è arrivato per i rossoneri il primo stop in campionato di fronte all’Albinoleffe; buono il primo tempo della squadra di Tabbiani che ha subìto nella ripresa il ritorno degli ospiti, con la doppietta di Manconi a fissare il risultato finale. I valdardesi proveranno a riprendere il cammino, anche se di fronte troveranno una squadra ancora ferma a quota zero in classifica che cercherà i primi punti del suo campionato.

“Dopo una sconfitta il livello di attenzione si alza – le parole di Tabbiani alla vigilia -, affronteremo una squadra che ha perso tre partite e vorrà sicuramente iniziare a fare punti. E’ una gara importante, il primo scontro diretto che andiamo ad affrontare, e abbiamo la necessità di portare a casa qualcosa. Siamo ad un buon livello sia per quanto riguarda la condizione fisica che mentale, dovremo andare a giocare la nostra partita e vedere se saremo così bravi da portare qualcosa a casa”.

“Il Fiorenzuola è una squadra molto organizzata che gioca molto palla e allo stesso tempo riesce ad essere aggressiva in fase di non possesso – inquadra la gara il tecnico dei padroni di casa Antonio Filippini, nelle parole riportate dal sito del club – . Noi dovremo essere bravi a mantenere l’equilibrio tra le due fasi e recuperare più palloni possibili per costruire poi il nostro gioco. Dobbiamo aumentare l’intensità e scendere in campo con determinazione. Se domani sarà una gara decisiva? Più che decisiva, domani sarà una gara importante, come tutte del resto, soprattutto per muovere la classifica”.