Forza Italia e amministrative, tour di Stefania Craxi e Enrico Aimi in provincia

Martedì 28 Settembre tour elettorale della senatrice Stefania Craxi, vice presidente Commissione Affari Esteri, e del senatore Enrico Aimi, coordinatore di Forza Italia Emilia-Romagna.

I due noti esponenti politici di Forza Italia saranno a Fiorenzuola d’Arda alle ore 11:15 per il sostegno alla lista “SiAmo Fiorenzuola” del candidato sindaco Romeo Gandolfi presso il point elettorale in Piazza Molinari. Alle ore 12:15 saranno a Cortemaggiore in via Cavour 6 presso il point elettorale della lista “Mario Fantini Sindaco” del candidato sindaco Mario Fantini. A seguire saranno in un ristorante del luogo per incontrare iscritti e simpatizzanti forzisti. Il tour si concluderà alle 15 a Borgonovo presso il bar Saint Tropez, in via Pianello 61, a sostegno del candidato sindaco Pietro Mazzocchi e della sua lista “Insieme per Borgonovo”.