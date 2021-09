Frana in Valdaveto, rocciatori in azione per la messa in sicurezza della strada.

La viabilità è bloccata dalla giornata di domenica 26 settembre. Dopo la caduta di alcuni massi sulla carreggiata, è stato chiuso un tratto della strada Provinciale 586R di Val d’Aveto tra il bivio per località Cattaragna e il bivio per località Castagnola. Per la messa in sicurezza, la Provincia ha ‘ingaggiato’ dei rocciatori, al lavoro dalla mattina del 26 settembre.