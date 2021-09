Frane, riaperte le provinciali in Valboreca e Valdaveto

Sono stati riaperti nel corso della giornata di lunedì 27 settembre i tratti delle strade provinciali in Valboreca e Valdaveto, chiusi per caduta massi nel weekend.

Lo annuncia la Provincia di Piacenza: nella tarda mattinata è stato riaperto alla circolazione il tratto della provinciale n. 18 tra Zerba e Vesimo, nel pomeriggio il tratto della provinciale n. 586r di Val d’Aveto (al km 17 tra il bivio per loc. Cattaragna e il bivio per località Castagnola), chiuso domenica a causa di una caduta massi. I tecnici del servizio Viabilità dell’ente sono stati al lavoro durante tutta la giornata per la messa in sicurezza della viabilità. Fortunatamente, sia in Valboreca (nel tratto tra Zerba e Vesimo) che in Valdaveto (tra Cattaragna e Castagnola), non sono stati registrati danni alle persone e alle cose.