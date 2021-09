Frontale tra due auto a Maiano, feriti i conducenti

Scontro frontale nel primo pomeriggio del 2 settembre a Maiano di Podenzano (Piacenza) tra due vetture, una Ford Focus e una Bmw.

Feriti in maniera non grave i due conducenti, quello a bordo della Focus era incastrato ed è stato estratto grazie all’intervento dei vigili del fuoco giunti sul posto insieme ai soccorsi del 118. Presente l’auto medica 118, l’ambulanza della Pubblica Assistenza S. Agata di Rivergaro e quella dell’ospedale di Bobbio in transito lungo la strada. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero e la strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un’ora per consentire la messa in sicurezza.

Per la viabilità sul posto anche la polizia proviciale.