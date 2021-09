Fuga di gas a Podenzano, la strada provinciale Val Nure è rimasta chiusa al traffico nella mattinata del 29 settembre, all’intersezione con viale della stazione. Il traffico è stato riaperto in entrambe le direzioni dopo le 11, sia agli ingressi di Podenzano, sia per chi proviene da Grazzano Visconti che per chi sopraggiunge da Gariga.

Il provvedimento di chiusura era stato adottato nella mattinata del 29 settembre. Sul posto i vigili del fuoco di Piacenza per monitorare la situazione e anche i tecnici della rete gas. Diverse pattuglie della Polizia Locale dell’Unione Valnure Valchero sono impegnate nel dirottare il traffico su percorsi alternativi, sul posto anche il comandante Paolo Giovannini. In entrambe le direzioni, agli ingressi di Podenzano, si sono formati rallentamenti.