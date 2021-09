Un forte odore di gas avvertito da alcuni passanti nella tarda serata di venerdì 3 settembre ha fatto scattare l’allarme in via Boselli a Piacenza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale.

La fuga di gas – secondo i rilievi condotti dai vigili del fuoco – sarebbe stata individuata nel sottosuolo. Sul posto sono giunti anche i tecnici reperibili della società 2Retegas per cercare di localizzare la perdita e neutralizzarla.

Foto 2 di 2



Il tratto di strada compreso tra la rotatoria con via Manfredi e l’intersezione con via Raineri è rimasto chiuso per consentire le verifiche della ditta specializzata e successivamente è stato riaperto.