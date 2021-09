Fumara MioVolley, definito il calendario: esordio in trasferta a Modena

Dopo aver conosciuto i nomi delle sue avversarie nelle scorse settimane, il Fumara MioVolley ha scoperto il calendario del girone D che accompagnerà la squadra di coach Codeluppi nella serie B1 2021/22.

La Federazione Italiana Pallavolo consentirà alle società partecipanti di richiedere eventuali modifiche fino al 20 settembre, data nella quale saranno poi definite le date di playoff e playout ed il calendario diverrà definitivo. Salvo stravolgimenti, quindi, la formazione biancoblu farà il suo esordio in trasferta domenica 17 ottobre sul campo di Montale (Modena) e disputerà la prima gara casalinga il sabato successivo sfidando Esperia Cremona, partita che vede due precedenti nel primo campionato di serie B2 del Consorzio MioVolley. Per l’appuntamento che si rinnova con il derby piacentino occorrerà aspettare la quarta giornata quando la CONAD Alsenese ospiterà il Fumara MioVolley, ritorno previsto per il 5 febbraio 2022.

Il campionato osserverà la pausa natalizia dopo la decima giornata, fissata il 18 dicembre, e ripartirà nel nuovo anno l’8 gennaio con la squadra MioVolley che affronterà Ostiano, compagine già sfidata in precedenza nel campionato di serie B2 2017/18. Il match di ritorno con le cremonesi chiuderà definitivamente la stagione regolare, il 26 marzo 2022.

IL CALENDARIO