Gas Sales Bluenergy, ecco Brizard e Lagumdzija. Presentazione della squadra in Sant’Agostino

Presentazione questa mattina presso Nordmeccanica SPA del palleggiatore Antoine Brizard, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo e dell’opposto Adis Lagumdzija.

Grande soddisfazione da parte di Nordmeccanica SPA, Gold Sponsor di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, che riconferma la partnership iniziata nella stagione 2019/20. Vincenzo Cerciello, Vicepresidente Nordmeccanica SPA: “Siamo molto contenti di essere nuovamente al fianco della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Crediamo nel progetto della Presidente Elisabetta Curti e del suo staff. Condividiamo la stessa passione per lo sport, l’amore per il territorio che ci ha accolti e insieme desideriamo vincere. Negli anni Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è cresciuta anche grazie alla presenza di nomi importanti. Con questa squadra desideriamo portare la città di Piacenza in Europa”.

Elisabetta Curti, Presidente Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, ha sottolineato l’importanza dei nuovi acquisti: “Il palleggiatore Antoine Brizard e l’opposto Adis Lagumdzija sono due “gioielli” votati all’attacco che ben rappresentano lo spirito competitivo della nostra squadra e del nostro Gold Sponsor Nordmeccanica SPA, che ha creduto sin da subito nel nostro progetto. Quest’anno abbiamo formato un roster competitivo con il quale puntiamo a raggiungere la qualificazione nelle competizioni europee. Sono certa che sarà un campionato di Superlega emozionante: prima dell’esperienza olimpica avevamo già notato il talento del palleggiatore francese e con la sua fisicità, l’opposto naturalizzato turco, si è imposto nel nostro campionato e siamo certi che abbia un ampio margine per poter migliorare e contribuire alla crescita della squadra”.

Antoine Brizard, regista e campione olimpico, si è mostrato entusiasta dell’opportunità di poter giocare per Piacenza: “Sono molto felice di giocare per una squadra così importante come la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il campionato italiano è sicuramente tra i più importanti e difficili, ma credo molto nell’allenatore e nel progetto e puntiamo a raggiungere i playoff. La medaglia d’oro che porto al collo è lo stimolo per scendere in campo con maggiore confidenza”. Adis Lagumdzija, giovane opposto possiede la doppia cittadinanza, originario della Bosnia-Erzegovina e giocatore della Nazionale turca: “Sono molto felice di poter giocare in Italia e ho voglia di vincere. Ho potuto toccare con mano l’alto livello e la grande qualità del lavoro qui alla Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza. Il team è molto bello e il mio obiettivo personale è di essere il numero uno. Non vedo l’ora di scendere in campo. L’occasione è stata quella di presentare anche parte dello staff tecnico: Federico Usai, fisioterapista, che ha collaborato con realtà sportive importanti come Zebre Rugby Club e Pallacanestro Fiorenzuola 1972.

PRESENTAZIONE – Domenica 3 ottobre alle 18, presso la Basilica di Sant’Agostino in Stradone Farnese 14 a Piacenza, è in programma la presentazione della squadra e dello staff. Ospite d’eccezione l’attore e comico Maurizio Lastrico, che affiancherà lo speaker Nicola Gobbi. Sarà possibile seguire in diretta streaming la presentazione 2021/22 digitando il link: https://www.facebook.com/editorialeliberta e https://www.facebook.com/gassalespiacenza.