Geofluid apre i battenti: a Piacenza Expo 250 espositori e operatori da 31 Paesi

Taglio del nastro a Piacenza Expo per la 23esima edizione di Geofluid alla presenza del Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del Sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri.

La manifestazione fieristica internazionale più importante per il settore del drilling & foundations ritrova nuovi stimoli con la riapertura dell’attività fieristica. Oltre 250 aziende espongono le soluzioni applicative dove tecnologia e ricerca producono valide esperienze nei lavori del sottosuolo. Le registrazioni dei visitatori professionali che si sono accreditati sul sito della manifestazione parlano operatori provenienti da 31 paesi esteri nonostante le restrizioni sulla mobilità provenienti da diverse zone extraeuropee. I settori maggiormente rappresentati tra i visitatori sono: imprese di perforazione, di fondazioni speciali e consolidamenti, società di ingegneria, geofisica, geologia e idrogeologia. Importante l’incremento segnato per le Imprese bonifica ambientale e difesa del suolo. L’edizione 2021 si appresta quindi ad essere momento importante per pianificare i futuri lavori nel settore delle perforazioni, delle fondazioni e dei lavori nel sottosuolo.

“Geofluid 2021 – spiegano gli organizzartori – aspetta gli oltre 250 espositori diretti per una edizione che vedrà coinvolto, grazie alla stagione favorevole, tutto il territorio al fine di offrire un’esperienza fieristica completa alle aziende partecipanti e ai visitatori professionali. Piacenza Expo ha predisposto i layout espositivi e i nuovi protocolli nel pieno rispetto del distanziamento sociale e delle normative in vigore sulla sicurezza”.

Geofluid – mostra internazionale delle tecnologie ed attrezzature per la ricerca, estrazione e trasporto dei fluidi sotterranei

15-18 settembre 2021 www.geofluid.it – Quartiere Fieristico di Piacenza – Italia. Orario: mercoledì, giovedì, venerdì 9-18 sabato 9-14. L’accesso alla mostra è riservato ai visitatori professionali con preregistrazione gratuita sul sito www.geofluid.it e in possesso del Green Pass.

Segreteria Organizzativa: Piacenza Expo tel. 0523.602711 email: geofluid@piacenzaexpo.it