Giardini Margherita, 4 pomeriggi di giochi e laboratori con “PiacerEstate”

Torna ai Giardini Margherita a Piacenza, dopo un breve periodo di pausa, l’appuntamento con le attività di animazione di “PiacerEstate”, la cui gestione è affidata alla cooperativa sociale Aurora Domus. Le attività proposte, con inizio alle ore 17, prevedono la partecipazione gratuita e l’intento di coinvolgere, come sempre, fasce d’età diverse: non solo bambini e ragazzi – con un angolo dedicato per ciascun gruppo – ma anche gli adulti che li accompagnano.

Dopo gli appuntamenti di lunedì e martedì – Laboratorio di sale e Creazioni con foglie – il pomeriggio di oggi, mercoledì 1 settembre sarà dedicato alla “Caccia di colori”, un’attività creativa in cui si darà spazio all’ espressione grafica con varie tecniche di pittura. Domani, giovedì 2 settembre sarà la volta di “Viaggio nel prato”, mentre venerdì 3 settembre, sempre con inizio alle 17, è in programma l’evento “Sassi e sorrisi”, attività creativa di decorazione dei sassi che verranno disegnati e colorati dai bambini, per poi essere lasciati nei Giardini Margherita per strappare un sorriso ai passanti che li troveranno camminando. Gran finale della settimana nel pomeriggio di sabato 4 settembre, dalle 16.30 alle 20, con le “Olimpiadi Margherita”, kermesse di giochi di movimento in cui bambini e genitori potranno mettersi alla prova e rivivere in allegria e divertimento lo spirito dei giochi olimpici.

“Continua il progetto “Piacere Estate” – sottolinea l’assessore alla Sicurezza e alla Partecipazione, Luca Zandonella – grazie al quale i Giardini Margherita e le zone limitrofe si riempiono di attività ed eventi nel periodo estivo. Fa piacere inoltre che siano coinvolti tanti ragazzi e ragazze nelle attività: l’impegno dell’Amministrazione per rendere vivo questo stupendo parco monumentale è costante e i fatti lo dimostrano. In ben pochi avrebbero scommesso su un suo recupero, ma ora orgogliosamente possiamo dire che i giardini sono nettamente migliorati e invitiamo la cittadinanza a frequentarli”.