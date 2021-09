Giornata Alzheimer, sul Facsal il banchetto informativo col geriatra

Come ogni anno, il 21 settembre si celebra la Giornata mondiale dell’Alzheimer istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall’Alzheimer’s Disease International (ADI) per sensibilizzare e diffondere nuove informazioni sulla malattia.

In questa occasione, che rappresenta anche un’opportunità per uscire allo scoperto per chiedere e ricevere aiuto, l’Associazione Alzheimer Piacenza ha allestito un punto informativo sul Pubblico Passeggio all’incrocio con via Genova, a fianco del liceo scientifico Respighi, disponibile fino alle ore 18.

Presente durante tutta la giornata un medico geriatra esperto in disturbi cognitivi che fornirà informazioni e risposte sulla malattia e sui servizi di prevenzione attivi nel nostro territorio offerti dall’Ausl di Piacenza.

Secondo l’ultimo Rapporto Mondiale Alzheimer 2021 la malattia colpisce 55 milioni persone nel mondo e il 75% dei 55 milioni di casi globali non ha una diagnosi ufficiale.