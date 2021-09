Giornate del Patrimonio, salite ‘express’ alla cupola del Guercino

In attesa delle «Giornate Europee del Patrimonio», sabato 18 e domenica 19 settembre sarà possibile vivere l’esperienza della salita alla cupola del Guercino in modalità “Express”.

Sarà infatti possibile effettuare il percorso lungo la via breve, partendo direttamente dall’interno della Cattedrale di Piacenza, raggiungendo in pochi minuti gli affreschi a 27 metri di altezza. L’esperienza sarà vissuta con l’accompagnamento del personale del museo e impegnerà i visitatori per 30 minuti, permettendo a coloro che hanno poco tempo a disposizione di godere di una delle meraviglie artistiche della città e dell’affaccio sulla piazza.

Gli orari di partenza saranno 12.30, 13.30 e 14.30, il costo della salita di soli 5 euro. Non sarà necessaria la prenotazione. La salita sarà consentita solo ai possessori di Green Pass valido, come prescritto dalle attuali normative relative ai luoghi di cultura.

L’iniziativa – promossa da “Kronos – Museo della Cattedrale” in collaborazione con CoolTour – è resa possibile grazie al progetto «Aperti per voi» del Touring Club Italiano, che da diversi mesi rende maggiormente accessibile la Cattedrale ai visitatori. L’evento si ripeterà anche il fine settimana del 25 e 26 settembre, con i medesimi orari, per celebrare «Giornate Europee del Patrimonio».

Sarà fruibile anche la Salita in cupola con le modalità “classiche” attraverso il percorso completo della durata di 50 minuti e con orario pomeridiano, tramite prenotazione obbligatoria al 331 4606435.