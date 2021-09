“Gli Angeli della Vita” La donazione di Marco Beccari al reparto di Radioterapia di Piacenza

Da oggi il reparto di Radioterapia dell’ospedale di Piacenza sarà dotato di un nuovo sistema d’immobilizzazione all’avanguardia utilizzato nel trattamento di testa/collo/spalle per l’uso giornaliero nella pratica clinica, grazie alla donazione personale di Marco Beccari, che ha affrontato un percorso di cura presso il reparto, andato per il meglio.

Tale sistema, realizzato in fibra di carbonio con ottime caratteristiche di radiotrasparenza si avvale dell’utilizzo di maschere termoplastiche dedicate al corretto posizionamento e immobilizzazione del paziente, fondamentale per l’esecuzione del trattamento radioterapico. Questi sistemi si sono evoluti molto negli ultimi anni, andando verso dispositivi sempre più efficaci, flessibili e personalizzabili, indispensabili per i trattamenti Imrt e Stereotassici.

“Sono angeli della vita – ha commentato il Patron della Bakery Basket Marco Beccari – l’equipe medica guidata dalla Primaria Dottoressa Daniela Piva, è formata non solo da impeccabili professionisti, ma anche da grandissime persone. Dedicano la loro vita a salvare quella degli altri, e lo fanno con il sorriso. Credo che troppo spesso queste figure vengano date per scontate, la mia donazione è solo il ringraziamento per tutto ciò che fanno ogni giorno. Lo strumento indispensabile che è stato acquistato servirà nella pratica di ogni giorno e non c’è cosa più bella nel sapere che il loro lavoro sarà agevolato da questa cosa”.