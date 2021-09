Gragnano premia don Artemio “Da 33 anni a servizio della nostra comunità”

Gragnano premia don Artemio Bonzanini, da 33 anni parroco della frazione di Casaliggio.

La consegna della benemerenza civica si terrà alle 18 e 30 del 29 settembre, giorno in cui si celebra il patrono San Michele, alla presenza del vescovo di Piacenza Adriano Cevolotto. Per la consegna del premio ‘Gragnano bene comune’, giunto alla quinta edizione, si è voluto allargare lo sguardo alle frazioni, spiega il sindaco Patrizia Calza. La scelta è caduta subito su don Artemio, al quale tutta la comunità è molto affezionata, per il suo impegno costante da 33 anni a questa parte, sempre nel segno della solidarietà.

“Di lui ricordiamo gli sforzi nel mantenere aperto l’asilo di Casaliggio, un servizio fondamentale per Gragnano – sottolinea Calza -, la disponibilità nell’accogliere la biblioteca Fallaci e non da ultimo l’aver sempre messo a disposizione i locali della parrocchia, non da ultimo per aiutare il ristorante Pinocchio“.