Green Pass, Bonaccini “Sì all’estensione nei luoghi di lavoro. Su discoteche il Governo sbaglia”

Green Pass, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini favorevole all’estensione nei luoghi di lavoro.

“Io avrei messo subito l’obbligo vaccinale al personale scolastico, così come credo sarebbe molto utile per il mondo lavoro – ha dichiarato a Radio Capital -. Per quanto riguarda la parte privata spero che Confindustria e sindacati trovino un accordo come quello che si trovò nella primavera scorsa per riaprire le fabbriche. Il fatto che sia uno strumento utile lo dimostra che in Emilia-Romagna ci sono circa 50 ricoverati in terapia intensiva, quasi tutti non vaccinati”. “I no vax – ha aggiunto – sono una netta minoranza, poi c’è una fetta di popolazione un po’ più larga che ha paura: è importante provare a convincerli”.

Poi un passaggio su discoteche e sale da ballo. “Su questo settore il Governo sta sbagliando – ha detto Bonaccini -. Da settimane è un proliferare di feste private in cui nessuno controlla nessuno. Gli imprenditori che sono chiusi oggi ci dicono ‘fateci aprire col green pass'”.