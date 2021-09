I “dissidenti” della Comunità Islamica assolti dall’accusa di diffamazione

“Dopo una lunga, faticosa, stressante ed estenuante attesa durata diversi anni, finalmente anche il Tribunale di Piacenza ha riconsciuto la totale assenza di qualsivoglia diffamazione nei confronti dell’associazione islamica di Piacenza da parte dei cosiddetti “dissidenti” che avevano convocato i giornali locali nel 2016 per manifestare i loro dubbi circa il modo con cui veniva condotta e diretta l’associazione”.

Lo affermano in una nota i quattro imputati. Il Tribunale li ha assolti “perchè il fatto non sussiste” – spiegano nella nota – “anche e soprattutto poichè dall’istruttoria del processo è emerso che dopo la ‘conferenza stampa’ l’associazione aveva dato incarico ad uno Studio Commericalistico di Milano di provvedere alla revisione dei bilanci ed alla loro certificazione, proprio per fornire un quadro maggiormente chiaro e preciso delle movimentazioni contabili, economiche e finanizarie del Centro Islamico di strada Caorsana”. “Nessun illecito è stato commesso dai quattro imputati, – sostengono – che ora potranno circolare nuovamente a testa alta, cosa che hanno comunque sempre fatto, dopo che per anni sono stati additati come soggetti negativi che facevano e volevano il male dell’associazione. Si tratta di un importante risultato che non ripagherà comunque i quattro del durissimo periodo che hanno dovuto sopportare e superare, vedendosi imputati ed accusati di fatti mai commessi che finalmente anche il Tribunale ha riconosciuto come mai verificatisi”.

“Il dispiacere rimane – conclude la nota – anche e soprattutto perchè anche in seguito a tali episodi alcuni dei quattro non hanno più potuto accedere all’interno dei locali dell’associzione nemmeno per pregare”.