I Liberali a Cortemaggiore sostengono Fantini “Nostra formazione moderata e di buon senso”

La nota stampa di Mario Fantini, candidato alle elezioni di Cortemaggiore con una lista civica

“Accolgo con piacere l’appoggio che l’Associazione dei Liberali Piacentini ha dato, per mezzo del comunicato allegato, al programma elettorale proposto dalla mia Lista Civica Mario Fantini Sindaco, che è la naturale prosecuzione di quella uscente del Sindaco Gabriele Girometta che ora è candidato con me.

Questo si aggiunge a quello di Forza Italia e della Buona Destra che già si erano espresse a favore.

La connotazione civica del mio gruppo non cambia, ma fa piacere che le nostra formazione moderata e di buon senso sia stata riconosciuta ed apprezzata anche dai Liberali Piacentini”.

“A proposito ricordo che uno dei suoi più illustri associati, l’Avv.Corrado Sforza Fogliani è cittadino onorario di Cortemaggiore in virtù dell’impegno suo e della Banca di Piacenza, per il restauro di tante chiese e opere d’arte del patrimonio artistico Magiostrino”.

“Se sarò eletto continuerò ad essere disponibile per tutti, come ho sempre fatto, e insieme alla mia squadra saremo vicini ai bisogni di tutti i Magiostrini e ci impegneremo per realizzare quanto descritto nel nostro programma elettorale”.

“Siamo un gruppo di persone coese e capaci di lavorare in squadra con un mix di novità ed esperienza, che anche durante questa campagna elettorale ha dimostrato in modo inequivocabile che le persone e le idee sono dei valori aggiunti ineguagliabili”.

“Confido quindi di proseguire il rapporto di fiducia con i miei concittadini, ai quali chiedo il voto per riuscire ad essere orgogliosamente il loro rappresentante”.