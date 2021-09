I travel blogger Alice e Francesco alla scoperta della Val Tidone

Quale modo migliore di scoprire la Val Tidone se non vivere esperienze sensoriali a stretto contatto con il territorio? È proprio questo il fil rouge che accompagnerà il viaggio di una coppia di travel blogger che sabato 18 e domenica 19 settembre conoscerà “da vicino” la Val Tidone e le sue eccellenze.

La seconda edizione del blog tour #valtidonedavicino è organizzata dal team di Travel Val Tidone, attivo nel marketing territoriale valtidonese da oltre cinque anni. Se la prima edizione, andata in scena a marzo 2019, ha permesso di scoprire la valle all’inizio della primavera, quest’anno i blogger potranno esplorare la Val Tidone in uno dei mesi più intensi e importanti: settembre, ovvero il mese del vino e della vendemmia. Durante la due giorni i protagonisti entreranno in contatto con alcune attività d’eccellenza del territorio valtidonese e racconteranno le loro impressioni in primis sui social network Instagram e Facebook, e poi sul loro blog. I protagonisti del blog tour #valtidonedavicino saranno Alice e Francesco del travel blog viaggiaconalice.it

Per i più curiosi, sarà possibile seguire in tempo reale le varie tappe del blog tour #valtidonedavicino attraverso i social network. In particolare seguendo su Instagram gli hashtag ufficiali #valtidonedavicino e #travelvaltidone. Il consiglio è quello di seguire anche i protagonisti del viaggio sui rispettivi profili: