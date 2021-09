Il 13 settembre Info day di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

Per gli studenti che hanno sostenuto l’esame di maturità e vogliono approfondire la struttura e i contenuti delle sue lauree triennali, la facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali dell’Università Cattolica organizza a Piacenza, lunedì prossimo 13 settembre una mattinata di presentazione in dual mode.

Dopo il benvenuto del Preside di facoltà prof. Marco Trevisan e le presentazioni dei vari corsi di laurea triennali a cura dei docenti coordinatori, sarà possibile partecipare alla visita guidata del campus per conoscere più da vicino gli spazi e i servizi della sede.

Per chi parteciperà in presenza, è prevista una sessione pratica nel nuovo Laboratorio di Analisi Sensoriale. L’incontro sarà fruibile sia in presenza (se dotati di green pass), che in modalità virtuale. Per garantire una buona riuscita dell’iniziativa il numero dei posti in presenza è limitato. Per partecipare, scrivere a: orientamento-pc@unicatt.it.

Il programma è disponibile qui https://www.unicatt.it/eventi/evt-info-day-lauree-triennali-facolta-di-scienze-agrarie-alimentari-e-ambientali