Il dovere della memoria e contro le discriminazioni, l’appello dell’Anpi agli elettori

In vista delle elezioni comunali di domenica 3 e lunedì 4 ottobre in otto comuni della provincia di Piacenza pubblichiamo l’appello agli elettori della presidenza provinciale dell’Anpi. Ecco il testo:

In vista delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, l’ANPI provinciale, in assoluta indipendenza rispetto sia ai partiti sia ai programmi e alle persone che i vari schieramenti riterranno di presentare agli elettori, lancia un appello a tutte le cittadine e a tutti i cittadini a partecipare al voto. La sovranità popolare si esprime con l’espressione del voto che è un diritto-dovere da esercitare soprattutto in un momento così complesso e difficile della vita del Paese, delle istituzioni e degli enti locali. Ognuno è chiamato ad assunzione di responsabilità, che è la condizione per esigere dagli eletti il rispetto degli impegni e dei programmi presentati. Deve essere rispettato da parte di tutte le amministrazione locali l’articolo 3 della Costituzione Italiana attraverso un impegno diffuso contro il razzismo e ogni forma di discriminazione, nonché contro ogni rigurgito di nazifascismo come previsto dalle leggi n. 645/1952 detta Scelba e n. 205/1993 detta legge Mancino.

Su queste linee chiediamo alle elettrici e agli elettori di privilegiare i candidati/e di lista

• che rispondano a questa impostazione e a questi impegni,

• che siano non solo incensurati, ma anche privi di coinvolgimenti giudiziari,

• che non abbiano conflitti di interesse attuali o potenziali con l’amministrazione che dovrebbero guidare,

• che possano riscuotere la fiducia dei cittadini per le loro qualità di indipendenza, preparazione, autonomia, probità, correttezza e

• che infine si impegnino a praticare concretamente l’antifascismo e la democrazia, adempiendo anche al dovere della memoria.

I candidati sono tenuti a indicare, nella campagna elettorale, agli elettori gli strumenti specifici che metteranno in campo, se eletti, per realizzare gli obiettivi proposti; per questo il voto dovrà orientarsi su chi propone strumenti e obiettivi concreti.

Queste elezioni devono consegnare alle nostre città persone che siano dotate di rigore etico e morale, come richiesto dalla Costituzione, che è profondamente e intrinsecamente democratica e antifascista e che su di essa giureranno.

Al centro dei programmi delle future amministrazioni comunali (Agazzano, Borgonovo, Cadeo, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Gazzola, Gropparello, Rottofreno) per l’ANPI dovranno essere presenti:

– lo sviluppo e la tutela del lavoro con particolare attenzione ai settori più colpiti dalla crisi economica legata anche alla pandemia, nonché la sicurezza sul lavoro

– un’ attenzione particolare al terzo settore, che spesso sopperisce in modo egregio e gratuito alle lacune delle pubbliche amministrazioni

– il sostegno alla condizione delle donne specificatamente con misure che ne sostengano contemporaneamente il diritto a un lavoro dignitoso e alla maternità

– provvedimenti specifici nei confronti dei giovani, che vanno in tutti i modi aiutati e incentivati a realizzarsi e a occupare nella società il posto, che loro spetta come cittadini consapevoli del passato e proiettati verso un futuro

– impegno verso gli anziani mediante il potenziamento dei servizi ad essi dedicati.

Inoltre l’ANPI, chiede alle neoelette amministrazioni comunali un impegno formale per l’adempimento del dovere della memoria della lotta di liberazione attraverso iniziative, commemorazioni ed eventi, ma anche attraverso il mantenimento conservativo dei monumenti e dei cippi, che ricordano i partigiani in ogni luogo del territorio. Su queste prerogative invitiamo gli elettori e le elettrici a orientarsi verso i candidati che dimostrino chiaramente di schierarsi per la democrazia, che in Italia è figlia dell’antifascismo e che indica come obiettivi principali la difesa del lavoro, la giustizia, la solidarietà, la pace.