Il Fiorenzuola sul campo della capolista Padova, Tabbiani “Non abbiamo niente da perdere, daremo il massimo”

Trasferta decisamente complicata per il Fiorenzuola, che mercoledì sera (ore 20.30) scende in campo a Padova nel turno infrasettimanale di campionato contro la capolista del girone a punteggio pieno.

I rossoneri proveranno a rialzare la testa dopo l’incredibile beffa patita nella sfida con il Seregno: avanti di una rete al 90’, la squadra di Tabbiani si è vista prima raggiungere e poi superare con due reti nel recupero quando ormai la vittoria sembrava ad un passo. “Dobbiamo avere la forza di rialzarci dopo la mazzata di domenica – inquadra la gara il tecnico -. Voglio vedere se i ragazzi avranno la forza e il carattere di reagire: se così sarà avremo fatto un altro passo avanti nel nostro percorso. Inutile nascondere che ci aspetta una gara complicata, il Padova è una squadra molto forte che competerà sicuramente per vincere. Da parte nostra non abbiamo niente da perdere, questo può essere un vantaggio ma non per questo dobbiamo presentarci come vittima sacrificale: abbiamo grosso rispetto per il Padova, ma è nostro compito fare il massimo e usare tutte le armi a nostra disposizione per metterli in difficoltà”.

Non si fida del Fiorenzuola il tecnico del Padova Pavanel: “Non sarà per nulla facile, Tabbiani è un allenatore molto bravo e la sua squadra gioca, mi aspetto una gara molto complicata. I punti in queste partite sono quelli che alla fine fanno la differenza”.