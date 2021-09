“La materia prima”, il vaccino, c’è anche per affrontare anche la somministrazione della terza dose, e quella conseguita fino ad oggi è una “vittoria parziale”. Per questo occorre che siano immunizzate più persone possibile, perchè “la battaglia si vince insieme”. Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, all’ospedale di Piacenza ha visitato l’area critica e incontrato sanitari e tecnici impegnati dall’inizio del 2020 senza tregua nella lotta contro il covid19. Lo attende una giornata tutta piacentina che culmina con il concerto in serata al Farnese e la consegna del riconoscimento civico e del premio “Piacenza riparte dalla Cultura”.

“In questo luogo desidero ringraziare il personale sanitario e tecnico – ha detto durante l’incontro con la stampa, affiancato dal sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini – che sta lavorando dall’inizio del 2020 in maniera incessante, ho visitato l’area critica passata in poco tempo da 15 a 50 posti di terapia intensiva”.

“L’80,5 per cento in Italia ha assunto la prima dose del vaccino – ha proseguito – e intorno al 73 ha completato il ciclo, l’Emilia Romagna è sopra la media nazionale, ma il piano di vaccinazione va avanti. Ho parlato con il personale e ripeto quanto detto a loro: quando si fa squadra si vincono le avversità e si vince la sfida, a Piacenza tutte le autorità coinvolte hanno lavorato insieme fin dall’inizio della pandemia, ricordo l’ospedale da campo della Difesa, e qui si è dimostrato che la diagnosi precoce e la cura veloce, insieme al vaccino sono gli strumenti più efficaci di lotta alla pandemia”.

“Il piano vaccinale va avanti, – ha ribadito – perchè dobbiamo lottare contro la variante delta molto insidiosa, e ci sono ancora molte persone ancora esitanti, in particolare le fasce di età 40-49 e 50-59 anni. L’invito a chi non si è ancora immunizzato è di andare ai centri vaccinali, ora si può farlo senza prenotazione. Ho visitato quello del Polo Mantenimento Pesante Nord che continua a lavorare. Con l’assessore regionale alla Sanità Donini e le Regioni stiamo preparando il richiamo, studiando le platee per dare la terza dose a chi ne ha più necessità, le persone più a rischio che sono gli immuno-compromessi, circa 3milioni di persone, stiamo concludendo i protocolli per partire entro il mese di settembre. Le dosi ci sono, materia prima ne abbiamo in abbondanza per poter fronteggiare questo richiamo, parliamo di vaccini Rna come Pfizer, stiamo mettendo a punto i dettagli dei sistemi informaticiAspettiamo indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico per l’estensione della terza dose anche ad altre fasce, come gli anziani ricoverati nelle strutture residenziali chiamate Cra”.

“Quella conseguita fino ad ora è vittoria parziale dell’Italia – ha sottolineato il Generale degli Alpini – e di tutti gli attori coinvolti contro il virus, mi auguro di arrivare fino in fondo, tutto ciò che il Governo vorrà fare per ragioni di salute pubblica, come tecnico sono pronto a metterla in atto. Siamo sulla buona strada per l’immunità di gregge, ma il virus è mutevole ed è intelligente, l’importante è essere consapevoli che più ci vacciniamo, meno il virus circola e meno si generano varianti. Per non infettarsi e soprattutto per evitare ospedalizzazioni”.

E infine sulla presenza dei No Vax e di tante persone ancora dubbiose sul vaccino ha detto: “Spero che la forza della ragione convinca tutti a vaccinarsi, voglio citare le riflessioni del Presidente della Repubblica, il vaccino è davvero un dovere morale e civico, noi dobbiamo pensare a chi è più anziano, alle nostre radici a chi è più fragile, la vaccinazione è uno degli strumenti fondamentali per uscire dalla pandemia e dalla crisi sociale e per consentire ai nostri giovani di andare a scuola in presenza. Il dissenso va accettato quando viene manifestato in maniera civile, con la civiltà di un Paese dalla storia millenaria come l’Italia”.